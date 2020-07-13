السعودية اليوم / وكالات أممية : كوفيد ١٩ يدفع ١٣٠ مليون شخص إضافي إلى الجوع



جنيف 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

حذرت ( ٥ ) وكالات أممية أنه بعد مرور ( ٥ ) سنوات على التزام العالم بالقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية إلا أن العالم لازال بعيدا عن تحقيق هذا الهدف بحلول عام ٢٠٣٠ .

وأكدت منظمة الصحة العالمية والفاو وبرنامج الغذاء العالمي والإيفاد واليونيسيف في تقرير مشترك أن جائحة كوفيد ١٩ قد تدفع أكثر من ١٣٠ مليون شخص إضافي إلى الجوع المزمن بحلول نهاية العام الجاري ٢٠٢٠ ، وقد أدت الجائحة إلى تفاقم الجوع في العالم مع تأثر وتوقف أنشطة إنتاج وتوزيع الغذاء ، إضافة إلى الركود الاقتصادي الناجم عن عمليات الإغلاق، مما يزيد من الشكوك في تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني وهو القضاء على الجوع .

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19:16ت م

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