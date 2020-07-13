السعودية اليوم / الأردن تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا



عمّان 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي، إن الحالات الجديدة تعود لثلاث أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنات أردني قادم عبر الحدود، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 11 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1008 حالات.

// انتهى //

19:09ت م

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عمّان 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1183 إصابة.وقالت في بيان صحفي، إن الحالات الجديدة تعود لثلاث أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنات أردني قادم عبر الحدود، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 11 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1008 حالات.// انتهى //19:09ت م0206

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