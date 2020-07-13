السعودية اليوم / بلدية لينة تكثف أعمالها في نظافة الساحات وإزالة الأنقاض



رفحاء 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

تكثف بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية أعمالها في نظافة الساحات وإزالة الأنقاض داخل البلدة‬ ، لمعالجة التشوه البصري‬ وتحسين المشهد الحضري والإصحاح البيئي، حيث شملت الأعمال إزالة الأنقاض والنفايات داخل الأحياء والشوارع الرئيسية ونظافة الساحات والمرافق العامة والشوارع، كما تنفذ أعمال صيانة الحدائق والساحات العامة وتهذيبها وتحسينها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نادر بن سلمان الفديد أن الأعمال ترتكز على إزالة المخلفات الصلبة ومخلفات المنازل من الأثاث وغيرها من المخلفات التي تشكل ضرراً على البيئة أو تشوه المنظر العام، إضافة إلى التأكد من النظافة حول الأبنية السكنية وإزالة الرمال وتنظيف الشوارع وإزالة التجمعات العشوائية للنفايات الصلبة.

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18:47ت م

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