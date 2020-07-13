السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل يستقبل سمو رئيس الجامعة الإسلامية



المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بعد صدور موافقة المقام السامي بتعيينه رئيساً للجامعة.

وأكد سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تواصل دعمها لهذا الصرح الأكاديمي الذي يُعنى بالدراسات الإسلامية واستزادة طلابها بالعلم الشرعي لنشر رسالة الدين الإسلامي وتعاليمه القويمة.

وتمنى سموه التوفيق لجميع منسوبي الجامعة والعمل على بذل المزيد من الجهود للوصول بالجامعة ومخرجاتها التعليمية للمستويات العالمية.

من جانبه أعرب سمو رئيس الجامعة الإسلامية عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على توجيهاته التي تُسهم بمشيئة الله في رفع تصنيف الجامعة وتصب في مصلحة طلابها.

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18:13ت م

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