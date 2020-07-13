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أمريكي توفي بكورونا بعد مشاركته في حفل كوفيد واستشارية نفسية: تصرف استهتاري
توصية بتطبيق التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل دائم
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
توفي أمريكي ثلاثيني في ولاية تكساس جراء فيروس كورونا المستجد بعدما أصيب به خلال حفلة “كوفيد بارتي” نظمها شخص مصاب على ما أفادت مسؤولة طبية في مستشفى محلي.
وأوضحت جاين أبلباي من مستشفى “ميثوديست هوسبيتال” في سان أنطونيو “تقوم فكرة هذه السهرات على الاجتماع لمعرفة إن كان الفيروس فعليًا وإن كانت العدوى ستنتقل إلى آخرين”.
استشارية نفسية تحذر
وبعرض القصة على الاستشارية النفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن قالت لـ”متابعات الخليج 365“، ما قام به الشاب الأمريكي هو تصرف خاطئ وقاتل؛ إذ إنه للأسف مازال الكثير من أفراد المجتمعات في جميع دول العالم يتساهلون ويستهترون بمثل هذه المواضيع رغم وضوح كل الحقائق الخاصة بكورونا، وهي تصرفات شخصية يدفعون بعدها الثمن الغالي ويتعرضون لمضاعفات قاتلة كما حدث مع الشاب الأمريكي.
ولفتت إلى أن فيروس كورونا مازال موجودًا إلى الآن، فمن الخطأ الاعتقاد بأنه يمكن التنقل أو مشاركة الآخرين دون اتخاذ الوسائل الوقائية إذ إن الفيروس مازال نشطًا.
التدابير الوقائية والاحترازية
وشددت الدكتورة هويدا على ضرورة تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية الخاصة بكورونا، وتجنب التشكك في حقيقة الفيروس، فأرقام الإصابات والوفيات الخاصة بكورونا لا تكذب، وما يزيد من خطورة هذا الفيروس أنه أنتشر عالميًا، وأصبح كل فرد في العالم مدركًا بالفيروس وتداعياته، فخير نصيحة الالتزام بارتداء الكمامة، تطبيق التباعد الاجتماعي، غسل اليدين بشكل دائم، تجنب أماكن الازدحام قد الإمكان.
تفاصيل قصة المتوفي
وروت جاين أبلباي ان المريض قال لممرضة كانت بجوار سريره “أظن أنني ارتكبت حماقة كنت أظن أن الفيروس خدعة إلا انه ليس كذلك. ظن أنه شاب ولا يقهر ولن يتأثر بالمرض”.
وقالت الطبيبة: “ما من أحد منا لا يقهر” مشيرة إلى أن عدة مرضى في العشرينيات والثلاثينيات موجودون الآن في المستشفى بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض كوفيد-19.
وفي ألاباما حذرت سلطات تسكالوسا مطلع يوليو من إقامة حفلات “كوفيد بارتي” التي تنظم بحضور مصاب أو مصابين عدة بهذا المرض.
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