15 برنامجًا متنوعًا لتطوير وتنمية مهارات موظفي قطاع الإيواء

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنظم وزارة السياحة غدًا الثلاثاء برنامجها التدريبي لتنمية مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي، وذلك في إطار الخطة التدريبية التي أطلقتها الوزارة بالتزامن مع موسم صيف السعودية لهذا العام.

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التعريف بمفهوم الضيافة السعودية

ويهدف هذا البرنامج للتعريف بمفهوم الضيافة السعودية والتوعية بمهارات وسلوكيات موظفي المكاتب الأمامية في القطاع، إلى جانب التعريف بالقواعد واللوائح ومهارات الاتصالات الهاتفية والرسائل، بالإضافة إلى نصائح لزيادة نسبة مبيعات الغرف بشكل فعّال للمكاتب الأمامية في قطاع الإيواء.

التعريف بصناعة السياحة

وأوضح المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية “تكامل” التابع لوزارة السياحة، أنه جرى البدء فعليًا بأول نشاط لهذه الخطة التدريبية في السابع من يوليو الجاري وذلك ضمن البرنامج التدريبي للتعريف بصناعة السياحة، يليه عدد من البرامج التدريبية الخاصة بالضيافة السعودية لموظفي مركز الاتصال السياحي، وبرنامج آخر لتعريف المتدربين بمفهوم الضيافة، والسمات الأساسية للضيافة السعودية، وكذلك “البرنامج التدريبي لمفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية في المملكة.

وكشف مركز “تكامل” أن هذه البرامج التدريبية المجانية، تشمل 15 برنامجًا متنوعًا تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر، ومواكبة التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها وزارة السياحة.

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