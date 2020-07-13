منتجات جديدة بمنصة اعتماد لتعزيز التواصل ورفع الكفاءة

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعقد وزارة المالية غدًا الثلاثاء 23 ذو القعدة 1441هـ الموافق 14 يوليو2020م، لقاءً افتراضيًا للكشف عن عدد من المنتجات الجديدة عبر منصة اعتماد، وذلك استمرارًا لسعيها نحو التحول الرقمي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

شرائح جديدة من المستفيدين

وينتظر أن تستهدف المنتجات شرائح جديدة من المستفيدين لمنصة اعتماد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المنتجات إلى زيادة التمكين للجهات الحكومية وتعزيز الفرص والشفافية للقطاع الخاص، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لتسريع إنجاز التعاملات المالية، وتقديم تجربة مميزة للمستفيدين.

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أثر التحول الرقمي على المنظومة المالية

وسيشهد اللقاء الافتراضي عقد جلسة حوارية بعنوان “أثر التحول الرقمي على المنظومة المالية والاقتصادية للمملكة” ويشارك فيها كل من: الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن السماري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي الأستاذ فيصل باخشوين، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق السدحان، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية الأستاذ سامي سندي، الرئيس التنفيذي لشركة بيان للمعلومات الائتمانية الأستاذ أحمد الماجد، حيث ستتم مناقشة عدد من المحاور منها: مواكبة الجهات الحكومية للتحول الرقمي والتطور التقني، وأثر المنتجات المدشنة في تطوير القطاع المالي.

تعزيز التواصل ورفع الشفافية

يذكر أن منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية العامة التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني مما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين الوزارة والجهات المستفيدة. يمكنك الاطلاع على كل ما يخص الخدمة عبر الرابط التالي:(هنا).

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