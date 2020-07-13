محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 161917 شخصاً أعلنت السلطات الباكستانية تسجيل 2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و69 حالة وفاة. وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 251625 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5266 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 161917 شخصاً، وتوجد 1837 حالة في وضع حرج.فيروس كورونا الجديد باكستان: 2769 إصابة و69 وفاة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-13 أعلنت السلطات الباكستانية تسجيل 2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و69 حالة وفاة. وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 251625 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5266 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 161917 شخصاً، وتوجد 1837 حالة في وضع حرج. Advertisements 13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 05:49 PM إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 161917 شخصاً إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 161917 شخصاً أعلنت السلطات الباكستانية تسجيل 2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و69 حالة وفاة. وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 251625 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5266 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 161917 شخصاً، وتوجد 1837 حالة في وضع حرج. ، باكستان: 2769 إصابة و69 وفاة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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