شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون ريال لمشروعات حرفية بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم توقيع عقود دعم مشروعات نوعية وحرفية ضمن مبادرة شركة ثراثنا للمسؤولية الاجتماعية بمبلغ تجاوز مليونين و 100 ألف ريال .

ووقع العقود الرئيس التنفيذي لشركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية المهندس ماجد بن غلاب الحيسوني ، ومديرة مشاريع شركة تراثنا منى الشهري ، ومحافظ المخواة نايف الهزاني ، مع عدد من رواد الأعمال بالمنطقة وهم رائد عمل مشروع العسل خالد أحمد الزهراني ، ورائدي مشروع لحن التراث نجمة الزهراني وفوزي الزهراني.

واستمع سموه لشرح من المهندس الحيسوني عن تلك العقود التي تهتم بنوعية المكونات البشرية والموارد الطبيعية في منطقة الباحة إلى جانب تراث الباحة المادي وغير المادي ، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في تنوع وتنمية المشاريع الممكن تحقيقها، التي تسهم بدورها في رفع الناتج المحلي ضمن خطط الدولة التنموية .

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ونوّه بدور شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) المالكة لشركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية التي تقوم على دعم المشاريع التراثية والحِرفية في جميع مناطق المملكة مالياً، إضافة إلى برامج الشركة الأخرى الاستشارية والتسويقية ، مبيناً أن هذه العقود تأتي امتداداً لخطة التنمية التي تقوم عليها شركة تراثنا في جميع مناطق المملكة.

وأشاد الأمير حسام بن سعود بمبادرة شركة تراثنا ودورها المهم في دعم الشباب والشابات في منطقة الباحة في المجال الحِرفي الذي سيسهم في توفير فرص عمل تلبي الاحتياج، وذلك في ظل الاهتمام والدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله لأبناء هذا البلد المعطاء.

من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لشركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية المهندس ماجد الحيسوني لسمو أمير المنطقة رعايته الكريمة لبرنامج التنمية والمسؤولية الاجتماعية ودعم الشباب والشابات في الباحة.