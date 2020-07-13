أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 13 يوليو 2020

واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين منحنى الصعود خلال التعاملات المبكرة، بالتوازي مع توقعات بأن تعزز أسعار المعدن الثمين عالميا مكاسبها مع عودة الأسواق.

وسجل سعر الجرام عيار (24) نحو 217.55 ريال (58.01 دولار )، فيما بلغ سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في السعودية نحو 190.36 ريال (50.77 دولار ) بالمقارنة مع نحو 190.25 ريال (50.73 دولار ) أمس.

ووصل سعر الجرام عيار (18) إلى مستوى 163.17 ريال (43.51 دولار) بالمقارنة مع نحو 163.07 ريال (43.48 دولار) أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب 6 آلاف و767 ريالا (1804.4 دولار)، في حين سجل الجنيه الذهب 1522.88 ريال (406.10 دولار).

أسعار الذهب عالميا

واستمر تخطى الذهب لمستوى 1800 دولار للأوقية اليوم الإثنين، والتى بدأها يوم الأربعاء، وهو مستوى يصل إليه المعدن لأول مرة منذ 2011، حيث دفعت المخاوف المتزايدة بشأن سرعة انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم المستثمرين للتدافع صوب الملاذات الآمنة.

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وزاد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1807.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% أيضا لتسجل 1811.10 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، "كوفيد-19 لن يغادرنا ولا نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيحيد عن مساره فيما يتعلق بأسعار الفائدة في أي وقت قريب، وهو ما سيدعم أسعار الذهب".

وتوقع جولدمان ساكس في تقرير حديث أن يستفيد الذهب إذا تعافت الصين، أكبر مشتر للمعدن النفيس بقطاع التجزئة في العالم، بوتيرة أقوى كثيرا من موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19 مقارنة مع الولايات المتحدة، وأكدت السعر المستهدف للذهب البالغ ألفي دولار للأوقية (الأونصة).

وأوصى البنك بالإبقاء على مراكز دائنة في معادن النحاس والفضة والصلب والذهب وهي "أقل انكشافا على مناطق حالات التفشي الجديدة، آسيا وأوروبا مقابل الأمريكتين، وأقل انكشافا في حالة التفشي".

ودفعت زيادة الشراء في الملاذات الآمنة الأسعار الفورية للذهب للارتفاع 18% منذ بداية العام الجاري، وتجاوز الذهب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع البنك أن تبلغ الأسعار في المتوسط 1740 دولارا في 2020 و1988 دولارا للأوقية في العام القادم، مضيفا أن ارتفاع التضخم وضعف الدولار من بين العوامل الرئيسية التي تدعم الأسعار.