جسر الملك فهد يعتمد خدمات الدفع الآلي

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد جسر الملك فهد التأكيد على اعتماد الدفع الإلكتروني في كافة بوابة الجسر في الاتجاهين.

وقالت مؤسسة جسر الملك فهد على تويتر ردًا على استفسار أحد المغردين إنه لن يحتاج بعد ذلك للبحث عن “الفكة” بعدما تم توفير خدمات الدفع الآلي في كافة البوابات.

تحسين وتطوير البنية التحتية في جسر الملك فهد

وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن كشف في وقت سابق أن المؤسسة شرعت في تحسين وتطوير البنية التحتية الخاصة بالجسر في الجانبين السعودي والبحريني، ابتداءً من إعادة سفلتة وتخطيط الطرق وصيانة جميع الكبائن في مناطق الإجراءات بالجانبين، والانتهاء من مشروع الخط السريع الخاص بالشاحنات، إضافة إلى الانتهاء من مشروع بناء بوابات الرسوم بحلتها الجديدة.

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تطبيق البروتوكولات الوقائية

وأضاف أن المؤسسة عقّمت كافة المنشآت في الجانبين السعودي والبحريني بشكل دوري وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات المختصة بالجانبين، كما ستقوم بتقديم كل الدعم لممثلي وزارة الصحة واستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة، مؤكدة أنه حتى اليوم لم يصدر أي قرار لإعادة افتتاح الجسر من قبل الجهات المختصة.

6 مسارات جديدة للركاب

وتحتوي البوابات الجديدة على 6 مسارات للركاب ومسار مخصص للباصات يتم تحويله للمركبات الصغيرة عند الذروة، إضافة إلى الإبقاء على مسارين للشاحنات.

كما تم الإبقاء على البوابات الفرعية بعدد 4 مسارات للقادم من طريق العزيزية، حيث سيتم تحويل جميع المسارات إلى مسارات ذكية على عدة مراحل، وستكون المرحلة الأولى جاهزة في نهاية هذا الشهر، وتتضمن الدفع الآلي عن طريق جميع أنواع البطاقات البنكية وبطاقات الائتمان بطريقة التمرير على أجهزة خاصة من مسافة مناسبة.

وسيتم الانتهاء من جميع مراحل المشروع بداية العام المقبل باستخدام جميع طرق الدفع المعروفة باستخدام التطبيقات المختلفة وقارئ اللوحات من دون الحاجة إلى الوقوف عند الكابينة.

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