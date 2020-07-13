شكرا لقرائتكم ‏‎صور.. استعادة 10 آلاف متر من أراضي الدولة بمركز الشعف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-13 ‏‎صور.. استعادة 10 آلاف متر من أراضي الدولة بمركز الشعف تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بلقرن استعادت بلدية محافظة بلقرن التابعة لأمانة منطقة عسير أراضٍ حكومية اعتدي عليها في عدد من المواقع بمركز الشعف بالمحافظة. Advertisements وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وغرف من الحجارة وجدران من الحجارة على مساحة ١٠,٠٠٠ متر مربع، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، ومكتب خدمات باشوت، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.



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