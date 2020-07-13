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حائل تشهد 36 حالة تعافٍ جديدة من كورونا
تسجيل 64 حالة إصابة جديدة والإجمالي 2654
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل ٦٤ حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد بمنطقة حائل.
توزيع حالات كورونا في حائل
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت داخل المنطقة بواقع ٤٥ حالة في حائل، و٣ حالات في محافظة الشملي، بينما تم رصد حالتين في محافظة الغزالة، و٣ حالات في محافظة الحائط، و٩ حالات في محافظة بقعاء شمال حائل، وحالتين في محافظة الشنان.
حالات التعافي في حائل
وشهدت المنطقة زيادة حالات التعافي بواقع (٣٦) حالة ليصل إجمالي حالات التعافي (٦٧٣) حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات (٤) حالات، فيما وصل عدد الحالات النشطة (١٩٧٧) حالة وإجمالي الحالات المصابة (٢٦٥٤) حالة.
حالات كورونا في السعودية
وكشفت وزارة الصحة عن تعافي (2704) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (169842) حالة.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (63026) حالة من بينها (2235) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (235111) حالة، توفي منهم (2243) حالة.
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