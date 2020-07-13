5 رياض أطفال جديدة بظهران الجنوب والتسجيل عبر نظام نور برقم الهوية

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتمدت وزارة التعليم افتتاح خمس رياض أطفال جديدة في عدد من القطاعات التابعة لإدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، وذلك في إطار تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الطفولة المبكرة والبدء في التسجيل عبر برنامج نور.

وشملت الرياض المستحدثة: الروضة الملحقة بابتدائية الجربة، والروضة الملحقة بابتدائية آل ثابت والأرنب، ‏والروضة الملحقة بابتدائية العنثري، والروضة الملحقة بابتدائية راحة سنحان، والروضة الملحقة بابتدائية محلاة.

تسجيل طلاب رياض الأطفال

وبدأ نظام نور تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1442هـ برقم الهوية.

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طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية

يذكر أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور (هنا) فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب أو الطالبة الذين ليس لدى ولي أمرهم القدرة على التسجيل، والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

ما هو نظام نور ؟

يذكر أن نظام نور يعتبر برنامجًا خاصًا بجميع العمليات التعليمية في السعودية وهو نظام شامل يربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

ويوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس من بينها الاستعلام عن نتائج الطلاب وتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وغيرها من الخدمات التي تسهل العملية التعليمية.

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