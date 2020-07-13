- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم 5 رياض أطفال جديدة بظهران الجنوب والتسجيل عبر نظام نور برقم الهوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
5 رياض أطفال جديدة بظهران الجنوب والتسجيل عبر نظام نور برقم الهوية
للعام الدراسي 1442هـ
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعتمدت وزارة التعليم افتتاح خمس رياض أطفال جديدة في عدد من القطاعات التابعة لإدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، وذلك في إطار تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الطفولة المبكرة والبدء في التسجيل عبر برنامج نور.
وشملت الرياض المستحدثة: الروضة الملحقة بابتدائية الجربة، والروضة الملحقة بابتدائية آل ثابت والأرنب، والروضة الملحقة بابتدائية العنثري، والروضة الملحقة بابتدائية راحة سنحان، والروضة الملحقة بابتدائية محلاة.
تسجيل طلاب رياض الأطفال
وبدأ نظام نور تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1442هـ برقم الهوية.
طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية
يذكر أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور (هنا) فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب أو الطالبة الذين ليس لدى ولي أمرهم القدرة على التسجيل، والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.
ما هو نظام نور ؟
يذكر أن نظام نور يعتبر برنامجًا خاصًا بجميع العمليات التعليمية في السعودية وهو نظام شامل يربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة.
ويوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس من بينها الاستعلام عن نتائج الطلاب وتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وغيرها من الخدمات التي تسهل العملية التعليمية.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر 5 رياض أطفال جديدة بظهران الجنوب والتسجيل عبر نظام نور برقم الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.