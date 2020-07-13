410 حالات كورونا جديدة في عسير

2020-07-13

متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني - أبها

بلغت حالات كورونا النشطة في عسير 7309 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين 6057 حالة، والوفيات 30 حالة، وذلك بعد تسجيل 410 إصابات جديدة.

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توزيع حالات كورونا الجديدة في عسير

وأوضحت وزارة الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة سجلت في محافظة خميس مشيط بواقع 73 إصابة، ومدينة أبها 123 إصابة، ومحافظة أحد رفيدة 11 إصابة، ومحافظة محايل عسير 4 إصابات، وتنومة 5 إصابات، ومركز المضة 7 إصابات ومركز بللسمر 26 إصابة، وبيشة 24 إصابة والنماص 6 إصابات ورجال ألمع 6 إصابات، وسراة عبيدة إصابتين، وبارق 6 إصابات، وسبت العلايا 34 إصابة، والمجاردة 23 إصابة، والبرك إصابتين، والحرجة 11 إصابة، والفرشة إصابة واحدة، والبشائر 17 إصابة، وفي تثليث 17 إصابة، وتنومة 5 إصابات، والقحمة 4 إصابات.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 2704 حالات، وأعلنت أيضًا عن تسجيل 20حالة وفاة؛ وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى 235,111 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 169,842 حالة وإجمالي الوفيات 2243.

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