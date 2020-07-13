- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية
للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأ نظام نور تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1442هـ.
طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية
يذكر أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور (هنا) فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب أو الطالبة الذين ليس لدى ولي أمرهم القدرة على التسجيل، والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.
طريقة التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة
- الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام نور عبر الرابط التالي (هنا).
- اختيار رابط التسجيل لولي الأمر.
- إدخال سجل ولي الأمر.
- ادخل اسم المستخدم المقترح.
- اختيار ( تسجيل طالب جديد ).
- إدخال (رقم الهوية / الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد.
- تحديد صف الطفل : ويكون بناء على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة.
- إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.
- اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم.
- الإقرار والتعهد.
والمعروف أن مدارس الطفولة المبكرة تشمل رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن 4 سنوات حتى 8 سنوات، فيما سيكون التركيز الأكبر على مراحل التعليم المبكر، من خلال توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، وإعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، وذلك كخطوة أولى لمرحلة الإسناد.
ما هو نظام نور ؟
يذكر أن نظام نور يعتبر برنامجًا خاصًا بجميع العمليات التعليمية في السعودية وهو نظام شامل يربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة.
ويوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس من بينها الاستعلام عن نتائج الطلاب وتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وغيرها من الخدمات التي تسهل العملية التعليمية.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.