2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ نظام نور تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1442هـ.

طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية

يذكر أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور (هنا) فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب أو الطالبة الذين ليس لدى ولي أمرهم القدرة على التسجيل، والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

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طريقة التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة

الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام نور عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

إدخال سجل ولي الأمر.

ادخل اسم المستخدم المقترح.

اختيار ( تسجيل طالب جديد ).

إدخال (رقم الهوية / الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد.

تحديد صف الطفل : ويكون بناء على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة.

إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.

اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم.

الإقرار والتعهد.

والمعروف أن مدارس الطفولة المبكرة تشمل رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن 4 سنوات حتى 8 سنوات، فيما سيكون التركيز الأكبر على مراحل التعليم المبكر، من خلال توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، وإعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، وذلك كخطوة أولى لمرحلة الإسناد.

ما هو نظام نور ؟

يذكر أن نظام نور يعتبر برنامجًا خاصًا بجميع العمليات التعليمية في السعودية وهو نظام شامل يربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

ويوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس من بينها الاستعلام عن نتائج الطلاب وتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وغيرها من الخدمات التي تسهل العملية التعليمية.

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