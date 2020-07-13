موجة غبار تضرب محافظات تهامة عسير

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - تهامة عسير

ضربت موجة غبار عددًا من محافظات تهامة منطقة عسير خاصة رجال ألمع، محايل، بارق، المجاردة، ما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 250 مترًا، فيما ارتفعت درجات الحرارة إذ سجلت 38 درجة مئوية.

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حالة الطقس اليوم

من جهتها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، نجران، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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