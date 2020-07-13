فيديو.. موجة غبار كثيف تضرب جازان الآن

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد منطقة جازان حاليًا هبوب عواصف رملية نشطة تغطي سماء المنطقة، وتحدّ من مستوى الرؤية الأفقية؛ وذلك منذ منتصف نهار اليوم فيما يعرف محليًا باسم ” الغبرة”.

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وتداول مغردون صورًا ومقاطع فيديو توثق موجة الغبار الكثيف التي غطت السماء بشكل كبير وحدت من مستوى الرؤية الأفقية.

وأكملت الإدارات المعنية في المنطقة التنسيق لمواجهة تداعيات العواصف الرملية من خلال تنسيق العمل بينها لتنفيذ الخطط الموضوعة أثناء هبوب العواصف الرملية عبر إطلاق التحذيرات والعمل على الحد من الحوادث التي تقع في مثل هذه الحالات، وخاصة تنبيه قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية التي يقلّ فيها مستوى الرؤية.

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