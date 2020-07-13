بشرى سارة في السعودية بشأن “كورونا”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 13 يوليو 2020 05:12 مساءً - ‏47 دقيقة مضت أخبار السعودية 97 زيارة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 2852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في بشرى سارة على استمرار تراجع الإصابات إلى أقل من 3 آلاف إصابة لليوم الثالث على التوالي.

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وأضافت الصحة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 235111 حتى الآن .

كما تم تسجيل 2704 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 169842 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 20 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2243 حالة.