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سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 486 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة: العاصمة المقدسة شهدت 285 حالة تعافٍ والطائف 113 وجدة 60 وتراوحت الحالات في بقية المحافظات ما بين 10 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة .
فيروس كورونا الجديد
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 04:58 PM
العاصمة المقدسة تصدرت بـ 285 تليها الطائف بـ 113منطقة مكة: 486 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة
سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 486 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة: العاصمة المقدسة شهدت 285 حالة تعافٍ والطائف 113 وجدة 60 وتراوحت الحالات في بقية المحافظات ما بين 10 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة .
، منطقة مكة: 486 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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