محمد بن مسعود - الدمام - العاصمة المقدسة تصدرت بـ 285 تليها الطائف بـ 113 سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 486 حالة تعافٍ من ‫فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية . وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة: العاصمة المقدسة شهدت 285 حالة تعافٍ والطائف 113 وجدة 60 وتراوحت الحالات في بقية المحافظات ما بين 10 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة . فيروس كورونا الجديد فيروس كورونا الجديد 13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 04:58 PM Advertisements العاصمة المقدسة تصدرت بـ 285 تليها الطائف بـ 113 منطقة مكة: 486 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة منطقة مكة: 486 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 486 حالة تعافٍ من ‫فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية . وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة: العاصمة المقدسة شهدت 285 حالة تعافٍ والطائف 113 وجدة 60 وتراوحت الحالات في بقية المحافظات ما بين 10 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة . الكلمات المفتاحية ، منطقة مكة: 486 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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