شكرا لمتابعة خبر عن 486 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة تسجيل 486 حالة تعافٍ من ‫فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية . شهدت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة تسجيل 486 حالة تعافٍ من ‫فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية . وجاءت الحالات موزعة كالتالي: العاصمة المقدسة شهدت 285 حالة تعافٍ والطائف 113 وجدة 60 وتراوحت الحالات في بقية المحافظات ما بين 10 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة .

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