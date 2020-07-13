بالفيديو والصور.. نتوءات وحفر في أحد طرق الحمدانية بجدة تُعرض قائدي السيارات للخطر

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): اشتكى مواطن لـ "صدى"، من النتوءات الموجودة في أحد طرق حي الكوثر بالحمدانية شمال غرب محافظة جدة. اشتكى مواطن لـ "صدى"، من النتوءات الموجودة في أحد طرق حي الكوثر بالحمدانية شمال غرب محافظة جدة. وحصلت "صدى" على مقطع فيديو وصور تُوثق عدم تساوي الطريق بشكل ملحوظ ما يُعرض قائدي السيارات إلى الخطر. وأكد المواطن لـ "صدى"، أنه تم تقديم شكاوى كثيرة إلى إدارة الطرق والمياه بأمانة جدة، وكذلك قسم التشغيل والصيانة، ولم يُجيبوا عليهم. وتحتفظ "صدى"، بأرقام الشكاوى المذكورة. Advertisements

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