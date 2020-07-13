شكرا لمتابعة خبر عن مدرسة طهي فرنسية شهيرة تفتتح فرعا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وقع مركز ”برنامج جودة الحياة“، وهو برنامج حكومي سعودي يستهدف تحقيق جزء من خطة التغيير التنموية العملاقة ”رؤية 2030″، اتفاقية تعاون مع شركة تعليم وتطوير، بهدف التنسيق لافتتاح المدرسة الفرنسية الجديدة.

وستشارك هيئة فنون الطهي التابعة لوزارة الثقافة في هذه الخطوة التي يترقبها الكثير من الراغبين في تعلم فنون الطهي بشكل أكاديمي ومحترف؛ من أجل تعزيز فرصهم بالحصول على عمل في قطاعات المطاعم والفنادق والسياحة.

ويذكر أن المملكة بدأت منذ العام الماضي، باستقبال السياح من مختلف أنحاء العالم في أول تجربة من نوعها، كجزء من خطة حكومية طموحة تستهدف تحويل المملكة لوجهة سياحية عالمية، ما أوجد حاجة لمزيد من الطهاة السعوديين المحترفين للعمل في مطاعم وفنادق.