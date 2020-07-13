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وفاة والدة موظف بنك بكورونا بعد إغلاقه احترازيًا في الشرائع

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توفيت أمس الأحد، والدة موظف البنك الذي كان قد تم إغلاقه احترازيًا في الشرائع، بعد إصابة اثنين من موظفيه.

وانتقلت عدوى الفيروس من الموظف المصاب إلى أفراد أسرته، ما أدى إلى إصابة والديه، وقد تضاعفت شدة الفيروس على والدته وتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل، لكنها توفيت أمس الأحد وتم دفنها.

وكان أحد البنوك المحلية في الشرائع، قد تم إغلاقها بعد إصابة أحد الموظفين بالفيروس وبعد عدة أيام انتقل إلى موظف آخر بالبنك.

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