شاهد.. موجة غبار شديدة تغطي جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشف مقطع فيديو، عن اجتياح موجة غبار شديدة لأجزاء من منطقة جازان، اليوم الاثنين. كشف مقطع فيديو، عن اجتياح موجة غبار شديدة لأجزاء من منطقة جازان، اليوم الاثنين. وكانت قد اشتدت موجة الغبار، منذ أول أمس، على محافظة الدرب ومراكزها شمال جازان، مصحوبة برياح قوية؛ مما جعل الأتربة تتصاعد مؤثرة على تدني مستوى الرؤية الأفقية وانعدامها بالطرقات الرئيسية بالمحافظة.

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