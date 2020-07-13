شكرا لمتابعة خبر عن قصة مصاب تجاهل فحص الفيروس وتسبب في عدوى كل أسرته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن قصة حالة مصاب تجاهل أعراض الإصابة بالفيروس المستجد ولم يذهب للفحص فتسبب في إصابة جميع أفراد أسرته.

وقالت الوزارة، في بيانها: " على الرغم من شعوره بارتفاع في درجة الحرارة، مصاب تجاهل الذهاب لعيادات تطمن للفحص ظنًا منه أن ما يشعر به مجرد حمى عادية، مع الأيام تطورت حالته وهو الآن يتلقى العناية الطبية في المستشفى، وبعد الكشف على المخالطين اتضح وصول العدوى لجميع أفراد عائلته" .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة، و2704 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.