شكرا لمتابعة خبر عن الإعلامي فقندش بعد تعافيه من كورونا: التجربة عصيبة وفقدت شقيقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الإعلامي علي فقندش تجربته في الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أن المرض خطير.

وأوضح، في تصريحات لـ"العربية نت"، أن إصابته كانت تجربة عصيبة، وعانى خلالها من عدة أعراض منها ارتفاع درجة الحرارة والسخونة وضيق في التنفس.

وأضاف أن شقيقه أصيب بالفيروس قبله بيومين، وكان يتواصل معه هاتفياً، مشيراً إلى أن حالة شقيقه تدهورت سريعاً، ونُقل لغرفة العناية المركزة، وبعدها توفي.

ونوه بأنه قضى نحو 21 يوما في المستشفى، منها 6 أيام داخل غرفة العناية المركزة، داعياً الجميع لاتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس.