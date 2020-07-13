شكرا لمتابعة خبر عن خطوات على المطلقة اتباعها حال انقطاع دعم حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن الخطوات الواجب على المطلقة اتباعها حال انقطاع الدعم.
وكانت إحدى المطلقات قد اشتكت، عبر حساب المستفيدين الخاص بالبرنامج بموقع تويتر، من انقطاع الدعم، متساءلة عن الحل.
وأجاب البرنامج أنه يمكن للمطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة صك ولاية أو إثبات احتضان.
وأضاف أنه في حال عدم إضافة التابعين وصدرت نتيجة الأهلية غير مؤهل تقوم المطلقة بتقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية.
ونوه البرنامج بأنه يجب على المطلقة عند تقديم الاعتراض إرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابها عبر البوابة الإلكترونية.
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