شكرا لمتابعة خبر عن مسنة بعمر 107 سنوات تنجو من الموت بعد إصابتها بكورونا بمستشفى شرق جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

بفضل العناية الألهية نجت معمرة في السن من الوفاة بأعجوبة بعد إصابتها بمرض كورونا المستجد بفضل الرعاية الطبية الفائقة التي قدمت لها من قبل الطاقم الطبي بمستشفى شرق جدة.

وقد أكد المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور/ خالد الغامدي ، بأن الحالة لمريضة مسنة تبلغ من العمر 107 سنوات أدخلت المستشفى وهي تعاني من ضيق شديد في التنفس مما استدعى نقلها الى قسم الطوارئ في المستشفى و تمت معاينتها من قبل الفريق الطبي بقسم الباطنة بقيادة د/ ربى هندي استشارية الباطنة والدكتورة بدور العتيبي أخصائي باطنة وتم عمل مسحة طبية للمريضة على الفور و تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد مما أدي لحدوث التهاب رئوي شديد و إصابتها بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد مما استدعى وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي خلال ٤ أيام من تنويمها بالمستشفى بواسطة فريق التخدير بقيادة د/ رزق العمري المدير الطبي واستشاري التخدير و تم نقلها للعناية المركزة تحت اشراف د/ نادية الحربي استشارية الصدرية والعناية المركزة و الفريق الطبي و تم اعطائها العلاج اللازم حسب آخر توصيات لبروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة و حسب التوصيات العالمية.

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و خلال اسبوع بدأت صحة السيدة بالتحسن و تمت ازالة جهاز التنفس الاصطناعي عنها بعد اسبوع و تمت ملاحظتها في العناية المركزة و بعد تماثلها للشفاء تم نقلها لقسم التنويم الباطني تحت رعاية د/ ايمان الفقيه لإكمال فترة العلاج كاملة استعداداً لخروجها من المستشفى وهي الآن بصحة ممتازة ولله الحمد، وقدم الغامدي شكره وتقديره للفريق الطبي المعالج لهذه الحالة الذين بذلوا جهوداً كبيرة من أجل إنقاذها من موت محقق نظراً لكبر سنها.