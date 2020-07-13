أرقام رسمية تحدد المناطق والمحافظات والمدن الأكثر تعافيًا من كورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2704 حالات في المملكة؛ حيث تصدَّرت الدمام أعلى نسب الشفاء بـ330 حالة، تليها الرياض بـ310 ومكة المكرمة بـ285 حالة، القطيف بـ236.

وجاء باقي المدن كالتالي: 236 في القطيف، 107 في الطائف، 105 في بريدة، 97 في المدينة المنورة، 87 في الخبر، 84 في الهفوف، 63 في بيشة، 60 في جدة، 59 في حفر الباطن، 57 في الجبيل، 45 في أحد رفيدة، 43 في نجران، 39 في الظهران، 38 في المبرز، 37 في بقيق، 34 في عنيزة، 33 في صفوى، 29 في حائل، 29 في الخرج، 28 في تبوك، 28 في وادي الدواسر، 25 في سكاكا، 2راس تنورة، 2تنومة، 17 في تثليث.

و16 حالة في «ينبع، الرس، بللسمر»، 14 في سبت العلاية، 13 في الجفر، 1البشائر، 10 حالات في «تربة، الخفجي، ساجر»، 9 في «المضة، محايل»، 8 في السليل، 7 حالات في «الأسياح، بطحاء، حوطة سدير، المذنب، البكيرية، رجال ألمع»، 6 في «الزلفي، ضرية، البدائع، ضرما، المجاردة».

كما سجلت كل من «رفائع الجمش، الرويضة، أبها، عيون الجواء، يدمة، العقيق» 5 حالات، 4 في «عريعرة، المحاني، مليجة، تبالة، العيون، النعيرية، قرية العليا»، 3 في «الباحة، خميس مشيط، وادي بن هشبل، رنية، الخرمة، الغزاله، القنفذة، الوجه، تمير»، وحالتين في كل من «خليص، الشنان، ثار، البرك، المجمعة، القحمة، نمرة، قيا، الحائط، قصيباء، القيصومة، رياض الخبراء، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، سلوى، وثيلان، السحن».

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وسجلت كل من «الرين، الدرب، عرعر، الكامل، صوير، الحناكية، مهد الذهب، شرورة، ظهران الجنوب» حالة واحدة فقط.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد -19»؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 235111 حالة كما تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد الحالات المتعافية 169842 حالة وتم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة.

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«الصحة» تعلن تسجيل 2852 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 2704 حالات