وزارة الصحة تعلن الخريطة التفصيلية لإصابات كورونا الجديدة بالمناطق

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة، والبالغ عددها 2852 حالة اليوم الاثنين.

وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ258 حالة، كما تم تسجيل 235 في جدة و203 في الهفوف و177 في الدمام و170 في المبرز و131 في الطائف، 123 في أبها و115 في نجران و82 في مكة المكرمة و73 في خميس مشيط و70 في المدينة المنورة و61 في القطيف، 50 في الجبيل و45 في حائل و40 في الظهران.

فيما تم تسجيل 38 في حفر الباطن و37 في صفوى و36 في تبوك و34 في سبت العلاية و33 في ينبع 32 وفي جازان، 29 في راس تنورة و26 في بللسمر و24 في كل من بريدة وبيشة و 23 في كل من سكاكا والمجاردة، 23 في كل من بيش والجفر و22 في كل من عرعر والقرى.

كما تم تسجيل 19 في كل من أبو عريش وبقيق و18 في كل من بلجرشي والسليل والخرج ووادي الدواسر و17 في كل من الخبر وتثليث والبشائر، و16 في كل من عنيزة وصبيا و15 في كل من شرورة وصامطة و13 في الزلفي و11 في كل من الحرجة وأحد رفيدة.

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وتم تسجيل 10 في كل من خليص والمجمعة والمذنب و9 في كل من المضة وعيون الجواء وبقعاء و8 في الدوادمي و8 في كل من العيون وحوطة بني تميم وأم الدوم و7 في كل من الرس والمويه ورفحاء والنعيرية و6 في كل من خباش وبارق والعيدابي وطريف ورياض الخبراء والنماص والوجه ورجال ألمع.

وتم تسجيل 5 في كل من تنومة والقريات وظهران الجنوب والخفجي وثريبان و4 في كل من الدرب ومليجة والقحمة ومحايل والمندق وقلوة وتربة والبكيرية و3 في كل من موقق ورفائع الجمش والباحة ورنية وقيا والحائط والشملي ويدمة وثادق والعقيق وضبا وطبرجل والسحن، وحالتين فقط في كل من الأسياح و بدر الجنوب والشنان والبرك وحبونا.

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد -19»؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 235111 حالة كما تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد الحالات المتعافية 169842 حالة، وتم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة.

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