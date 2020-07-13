جامعة القصيم تُقيم لقاء للتعريف بآلية القبول للعام الجديد

أقامت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع، أمس الأحد، لقاء افتراضيًّا بعنوان «آلية القبول في جامعة القصيم»، للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة، قدمه الدكتور فهد الأحمد عميد عمادة القبول والتسجيل، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من البرامج الصيفية الافتراضية للعمادة؛ حيث بلغ عدد الحضور المشاركين في هذا اللقاء 89 مستفيدًا ومستفيدة.

وتناول اللقاء آلية القبول في الجامعة، مع توضيح فترة القبول الموحدة؛ حيث أكد الأحمد أنه لا أفضلية لأسبقية التقديم، موضحًا أن الطالب يمكنه تعديل الرغبة خلال فترة فتح بوابة القبول بالدخول على طلبه باستخدام رقم الطلب وكلمة المرور، منوهًا بأن رقم الطلب يكون معتمدًا لدى الجامعة لحين صدور الرقم الجامعي، كما أن للطالبات آلية خاصة في القبول ولا ينافسهم الطلاب على المقاعد الخاصة بهم، إضافة إلى تثبيت قبول ترشح الطالبات مباشرة؛ حيث تصلهم رسالة نصية بذلك، ومشيرًا إلى أن الطلاب يتوجب عليهم تثبيت قبولهم للمقعد المرشح له وإلا خسر الطالب المقعد.

وأضاف، أن الهوية الوطنية شرط أساسي للدراسة في الجامعة، كما يشترط ألا يكون المتقدم مرشحًا في جامعة أخرى؛ حيث يظهر ذلك في النظام الأكاديمي، موضحًا أن الدرجة الموزونة محددة بنسبة 50% قدرات و20% تحصيلي و30% اختبار الثانوي، كما يتم تحديث درجات القياس آليا، كما تمت الإجابة عن سؤال بشأن السنة التحضيرية؛ حيث أشار عميد القبول والتسجيل إلى أنها فصلان في التخصصات الصحية والتخصصات العلمية؛ حيث يتنافس الطلاب جميعًا على مقاعد السنة التحضيرية.

كما لفت الأحمد إلى أنه سيتم الإعلان عن رابط يقود إلى بوابة القبول، مؤكدًا أن التظلمات ستكون متاحة بعد ظهور نتيجة القبول، ومنوهًا بأن عدد المقاعد خاضع لأعداد الطلاب ويمكن زيادتها وفق إمكانيات الكليات، كما أن التحويل يعتمد على معدل الطالب واشتراطات بعض الكليات، مشيرًا إلى وجود فصل تحضيري لكلية إدارة الأعمال، لكن من يجتاز الاختبار الذي تعلن عنه الكلية لا يلزمه هذا الفصل، موضحًا الأحمد أنه إلى الآن لا توجد تعليمات عن طبيعة الدراسة الفصل المقبل إذا كان عن بُعد أم في مقرات الدراسة.

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وتضمن اليوم الأول من فعاليات الأسبوع الثالث للبرامج الصيفية الافتراضية، دورة تدريبية حول (تصميم وتنسيق الأزياء)، أقامتها عمادة خدمة المجتمع، وقدمتها الدكتورة رانيا سعد محمد، عضو هيئة التدريس بكلية التصاميم، وذلك ضمن برنامج إبداعات نسائية الذي يقدم في قاعة الموهبة والإبداع الافتراضية؛ حيث بلغ عدد الحضور في هذه الدورة 142 مستفيدة.

كما نفذت العمادة أيضًا، دورة عن إدارة المشكلات الزوجية، قدمها الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالله العجلان، عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، ضمن برنامج إدارة العلاقات الأسرية المقدم في قاعة الإثراء الافتراضية، وبلغ عدد الحضور في هذه الدورة 109 مستفيدين ومستفيدات، كما تواصلت فعاليات برنامج (الجزء الثلاثون: حفظ وتفسير)، من تقديم الدكتور عبدالله التويجري، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والذي يتم تنفيذه في قاعة تدبر الافتراضية؛ حيث بلغ عدد الحضور 14 مستفيدًا ومستفيدة.

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