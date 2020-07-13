قصة حالة.. مصاب تجاهل زيارة عيادات «تطمن» فنقل العدوى إلى عائلته

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، عن مستجدات فيروس كورونا، عن حالة مصاب تسبب في نقل العدوى إلى عائلته.

وقال إنه على الرغم من شعوره بارتفاع في درجة الحرارة، مصاب تجاهل الذهاب إلى عيادات «تطمن» للفحص، ظنًا منه أن ما يشعر به مجرد حمى عادية.

لكن مع الأيام تطورت حالته وهو الآن يتلقى العناية الطبية في المستشفى وبعد الكشف علي المخالطين اتضح وصول العدوى إلى جميع أفراد عائلته.

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وأعلنت وزارة الصحة تسجيل (2,852) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت تعافي (2,704 ) حالة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (235111) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (169842) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

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