«الصحة» تعلن تسجيل 2852 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 2704 حالات

خلال الـ24 ساعة الماضية
كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 235111 حالة.
وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 2704 حالة تعافٍ؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد الحالات المتعافية 169842 حالة.
كما تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن في وقت سابق، أن نصف الحالات الحرجة المنومة في العنايات المركزة تبلغ أعمارهم ٦٠ عامًا فأكثر.
وأضاف أن الفئة العمرية من ٤٠ إلى ٦٠ عامًا يشكلون نحو ثلث عدد الحالات الحرجة، وتمثل الإناث ثلث الحالات المسجلة، والثلثان تقريبًا من الذكور.
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