وزير الشؤون الإسلامية: إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد المهيأة فقط

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الإثنين، فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط.

وأكد الوزير آل الشيخ عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، مؤكدًا أهمية تهيئة كل الجوامع، وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.

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يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كثفت جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية للأخذ بالبروتوكولات الوقائية؛ لتوقي فيروس كورونا بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب نشر ما أوصت بها اللجان الطبية المختصة في مكافحة الوباء.

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