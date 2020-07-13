جامعة جازان تستقبل أكثر من 9 آلاف طلب قبول إلكتروني

بدأت جامعة جازان في استقبال طلبات ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ الإلكتروني لدرجتي اﻠﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮم ﻟﻠﻌﺎﻡ الجامعي 1442هـ، وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني حرص الجامعة على تسخير كل الإمكانات التقنية والخدمات الإلكترونية للتسهيل على الطلاب والطالبات في إجراءات عملية القبول مع تحقيق الشفافية والعدالة لهم.

وأشار «القحطاني» إلى أن برامج وتخصصات الجامعة شهدت عمليات تحديث تتواكب مع رؤية المملكة 2030 ومع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التوظيف بتلبية احتياجات مشاريع التنمية وسوق العمل بمختلف قطاعاته.

من جهته، أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن الجامعة استقبلت منذ فتح بوابة القبول أكثر من 9020 طلبًا إلكترونيًّا، موضحًا أن الجامعة اعتمدت ولأول مرة مسارًا خاصًا بالكليات الصحية في مدينة جيزان.

وأشار إلى أنه أنه سيتم القبول في مسار الكليات الصحية في مدينة جيزان في الفصل الأول فقط، وأن مدة المسار فصلان دراسيان ويتم التخصيص تنافسيًا بعد إنهاء الفصلين الدراسيين وإتمام جميع مقررات خطة المسار.

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وشدد فقيهي على أهمية ترتيب الرغبات والتأكد من ترتيبها، موضحًا أن ترتيب الرغبات يعد عاملًا مؤثرًا في الحصول على المقعد المتاح في التخصص المرغوب بعد توافر معايير ونسب القبول لكل تخصص.

ودعا الطلبة بضرورة إدخال الرغبات المتاحة على الموقع بعدد 30 رغبة لمن أتيحت له جميع الرغبات بناء على (النسبة المؤهلة ـ النسبة الموزونة) والتأكد من ترتيب الرغبات حسب الأولوية.

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