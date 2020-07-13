ديوان المظالم.. «معين» تنجز 35 ألف طلب إلكتروني عبر خدمة «مواعيدي»

أنجزت منصة «معين» الإلكترونية بديوان المظالم خلال الفترة من 21 رجب حتى شهر ذي القعدة الجاري 35,050 طلب إلكتروني من خلال خدمة «مواعيدي»؛ وذلك في إطار تفعيل خطة العمل عن بُعد لمرفق القضاء الإداري ومحاكمه.

وتُمكّن هذه الخدمة أطراف الدعوى والممثل فيها عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، والبحث عن المواعيد بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعوى، وإمكانية إخفاء وإظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث.

يُذكر أن خدمة مواعيدي تأتي ضمن خدمات قضائية إلكترونية عبر منصة معين الإلكترونية؛ حيث تُمكّن أطراف الدعوى من متابعتها بشكل إلكتروني وتقني، وذلك في توفير الوقت والجهد عليهم.

Advertisements

وتقدم منصة معين الإلكترونية العديد من الخدمات القضائية للمستفيدين دون الحاجة لمراجعة المحاكم الإدارية؛ حيث يعمل ديوان المظالم بشكل مستمر على تطوير أنظمته الإلكترونية بما يحقق مستهدف خطته الإستراتيجية 2020 الرامية إلى تحوّل منظومة القضاء الإداري إلى قضاء إلكتروني رقمي، يحقق مبادئ العدالة بإنجاز وكفاءة.

اقرأ أيضًا:

إنجاز أكثر من 33 ألف طلب لخدمة «قضاياي» عبر «معين الإلكترونية»

اللجنة العليا لإستراتيجية ديوان المظالم تناقش نتيجة قياس التحول الرقمي