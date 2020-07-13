بحضور الأعضاء

عقدت الجمعية العمومية لجمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان (غراس) اجتماعها العادي بحضور أعضاء الجمعية العمومية، بفندق نوفوتيل جيزان. واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن عيسى الشعبي أبرز البرامج والمشروعات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية. عقب ذلك جرى تشكيل أعضاء مجلس الإدارة الجديد للجمعية، باختيار العباس بن أحمد الحازمي رئيسًا، والدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي نائبًا للرئيس، وعلاالله بن عيسى مسلم أمينًا للصندوق، وعضوية كل من ناصر بن عبده مريع والدكتور زكي بن منور عيسى ومحمد بن ناصر الحازمي وعصام بن حسن خواجي والدكتور زيد بن علي مهارش والمهندس عمر بن علي الشيخ . Advertisements اقرأ أيضًا جامعة جازان تدرب المعلمين عبر 12 برنامجًا للتطوير المهني بالصور.. «أنامل جازان» تدعم 25 جهة حكومية بآلاف الكمامات القماشية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية رعاية الأيتام بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.