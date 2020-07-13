السعودية اليوم / سمو‬ الأمير حسام بن سعود يتفقد عدداً من المواقع السياحية بمحافظة ببلجرشي



الباحة 22 ذوالقعدة 1441 الموافق 13 يوليو 2020 واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، عددا من المواقع السياحية بمحافظة بلجرشي.

واستهل سموه جولته لمنتزه بلجرشي الوطني, حيث تجول في أرجاء المنتزه ، مستمعاً سموه الى شرح مفصل من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، عن المنتزه الذي يقع على مساحة تقدر بنحو 600 ألف متر مربع، ويتكون من جلسات عائلية وشبابية، وطرق عامة مسفلتة، وملاعب رياضية، وألعاب أطفال، ومباني خدمية، وممر مشاة، ومظلات، وأبراج تراثية، ومواقف للسيارات.

بعد ذلك توجه سموه على منتزه القمع حيث وقف على المنتزه الذي يقع على مساحة ثلاثة ملايين وسبعمائة متر, الذي يجري حالياً إعداد دراسات تطويرية له.

ثم انتقل سمو أمير منطقة الباحة إلى منتزه الشكران وتجول به واستمع لشرح من رئيس بلدية بلجرشي المهندس عوض بن ملفي القحطاني عن المنتزه الذي تبلغ مساحته نحو 700 الف متر مربع, ويحتوي على مطلات, ومسطحات خضراء, وارضيات مطبوعة, وجلسات مظللة ، وممرات مشاة ، واحواض زرع منسقة, بإلاضافة الى مناطق لألعاب الاطفال, ودوراة مياه, ومصليات, ومواقع استثمارية موسمية تشمل العاب هوائية وكشكات ودبابات, كما يحتوي المنتزه على إنارة متنوعة منها الديكورية والأعمدة العادية والأبراج الهاي ماست.

إثر ذلك اطلع سمو الامير حسام بن سعود على سدّ الجنابين الذي يبلغ سعته 17 مليون متر مكعب, كما يحتوي حالياً على 12,636,846 مترا مكعبا من المياه , كما اطلع سموه على مخططات لمشروع تعظيم الاستفادة من مياه السدود بحفر 5 آبار يدوية اعتراضية بوادي الجنابين مع تأمين مضخات المياه, وإنشاء خط ناقل بطول 4 كيلومترات.

وفي ختام جولته اطلع الأمير حسام بن سعود على محطة التقنية بالجنابين مستمعاً سموه إلى شرح مفصل من مدير عام خدمات المياه بمنطقة الباحة المهندس ماجد آل فايع الذي أكد رفع إعداد الصهاريج بالمنطقة من 132 صهريجا إلى 306 صهاريج بمعدل 1836 رحلة يومياً, كما تمّد التحلية للمنطقة 52700 متر مكعب يومياً, و48300 متر مكعب يومياً من سدود وابار المنطقة.

وأكد الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة الاهتمام بالتشجير داخل المنتزهات, وتكثيف الخدمات والتسهيلات للأهالي والزوار.

رافق سموه خلال الزيارة مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزه الحربي, ومحافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم.

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16:33ت م

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