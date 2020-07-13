السعودية اليوم / جمعية تحفيظ القرآن بتبوك تطلق خطتها الإستراتيجية الثالثة



تبوك 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

أكدت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تبوك استمرارها في أداء رسالتها لخدمة كتاب الله وتشجيع جميع أفراد المجتمع على حفظه وتجويده والإقبال عليه بالدرس والتدبر ، مشيرةً إلى اتجاهها للمنصات الذكية لتعليم كتاب الله ، والاستفادة من الاستخدامات الإيجابية لشبكة الإنترنت .

وقالت الجمعية -خلال إطلاقها أمس عبر الدائرة الإلكترونية للخطة الإستراتيجية الثالثة لها للعام التعليمي 1441هـ بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ ناجي زارع أبو دريهم وأعضاء المجلس وعدد من منسوبي ومنسوبات حلقات تحفيظ القرآن والموظفين والموظفات بالجمعية ورجال الأعمال الداعمين لأنشطتها : إنها تسعى لتحقيق تطلعات الحوكمة المتوافقة مع خطط وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لنشر كتاب الله تعالى وتعليمه لاسيما التعليم عن بُعد ، الذي سيسهم - بمشية الله - في استفادة أكبر شريحة ممكنة من خدمات الجمعية ، مبينةً أن ذلك يأتي في إطار حرصها على التميز والاستدامة التي تتواءم ورؤية المملكة 2030 .

وكانت " الجمعية " قد أطلقت -من خلال الاجتماع الذي عٌقد عن بُعد- حزمة من البرامج والمبادرات الإستراتيجية والتفصيلية ، حيث تحدّث في مطلع اللقاء رئيس مجلس إدارة الجمعية عن أهمية تحقيق الرؤية والرسالة للخطة الإستراتيجية الثالثة للجمعية بهدف تميزها في تحفيظ كتاب الله تعالى وتعليمه ، مشيراً إلى أن الجمعية تطمح من خلال هذه الخطة إلى تحقيق التميز المؤسسي وتطبيق معايير الحوكمة لتخريج عدد من الحفظة المتقنين وتخريج مقرئين بأسانيد وطلاب وطالبات مجازين بعدة روايات .

من جانبه قدم عضو مجلس الإدارة المشرف العام على إعداد الخطة الإستراتيجية للجمعية المهندس سامي عبد الرزاق العلاوي عرضا مرئياً عن مكونات الخطة وأهم الأهداف والمبادرات التي من شأنها أن تحقق للجمعية أهدافها .

// انتهى //

16:27ت م

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