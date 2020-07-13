السعودية اليوم / لجنة السياحة والاستدامة التابعة لمنظمة السياحة العالمية تعقد اجتماعاً اليوم برئاسة مصر



القاهرة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

عقدت لجنة السياحة والاستدامة التابعة لمنظمة السياحة العالمية اجتماعها الرابع عشر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة نائب وزير السياحة والآثار المصري لشؤون السياحة غادة شلبي، ومشاركة مدير برنامج التنمية المستدامة بمنظمة السياحة العالمية ديرك جلايسير، وممثلي الدول أعضاء اللجنة.

واعتُمد خلال الاجتماع التقرير النهائي الذي أُعدّ استنادا إلى البيانات التي قدمتها الدول الأعضاء باللجنة، وذلك تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين التي ستنعقد في أكتوبر المقبل.

وضم التقرير اقتراح سبل تعزيز السياحة المستدامة -بما في ذلك السياحة البيئية- من أجل القضاء على الفقر والحفاظ على البيئة، حيث تعد السياحة المستدامة -بما في ذلك السياحة البيئية- نشاطا شاملا يمكن أن يسهم في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويبرز أهمية ضمان إدارة مسؤولة للموارد، ومعالجة الآثار السلبية للسياحة غير المتوازنة، واحترام البيئة والقدرات الاجتماعية والثقافية.

// انتهى //

16:11ت م

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