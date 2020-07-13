السعودية اليوم / ليبيا تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 79 حالة إصابة بفيروس «

وأوضح المركز أن من بين الإصابات 43 حالة جديدة، و32 حالة لمخالطين، وأربع حالات عائدة من السفر، مبينًا أنه تسلّم 1232 عينة موزعة بواقع 711 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس، و42 عينة من مختبر فرع المركز في سبها، و222 عينة من مختبر فرع المركز في مصراته، و65 عينة من مختبر فرع المركز في الزاوية، و192 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي.

// انتهى //

16:01ت م

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طرابلس 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 79 حالة إصابة بفيروس « كورونا » المستجد، إضافة إلى حالة وفاة أمس الأحد.وأوضح المركز أن من بين الإصابات 43 حالة جديدة، و32 حالة لمخالطين، وأربع حالات عائدة من السفر، مبينًا أنه تسلّم 1232 عينة موزعة بواقع 711 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس، و42 عينة من مختبر فرع المركز في سبها، و222 عينة من مختبر فرع المركز في مصراته، و65 عينة من مختبر فرع المركز في الزاوية، و192 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي.// انتهى //16:01ت م0158

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