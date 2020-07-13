السعودية اليوم / السياحة تطلق برنامجًا عن الضيافة لتنمية مهارات العاملين بالإيواء السياحي



الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

ينطلق يوم غد الثلاثاء برنامج وزارة السياحة التدريبي في مجال الضيافة لتنمية مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي ضمن إطار الخطة التدريبية التي أطلقتها الوزارة بالتزامن مع موسم صيف

ويهدف البرنامج إلى التعريف بمفهوم الضيافة السعودية والتوعية بمهارات موظفي المكاتب الأمامية في القطاع وسلوكياتهم، إلى جانب التعريف بالقواعد واللوائح ومهارات الاتصالات الهاتفية والرسائل، إضافة إلى نصائح لزيادة نسبة مبيعات الغرف بشكل فعّال للمكاتب الأمامية في قطاع الإيواء.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" التابع لوزارة السياحة أن هذا البرنامج يأتي ضمن 15 برنامجًا أطلقت معظمها وزارة السياحة للتعريف بصناعة السياحة في مختلف المجالات ومنها الإعلام السياحي، وتستمر لمدة شهر واحد.

وتهدف البرامج إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر، ومواكبة التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بُعد.

// انتهى //

15:57ت م

0154



الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسينطلق يوم غد الثلاثاء برنامج وزارة السياحة التدريبي في مجال الضيافة لتنمية مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي ضمن إطار الخطة التدريبية التي أطلقتها الوزارة بالتزامن مع موسم صيف السعودية لهذا العام.ويهدف البرنامج إلى التعريف بمفهوم الضيافة السعودية والتوعية بمهارات موظفي المكاتب الأمامية في القطاع وسلوكياتهم، إلى جانب التعريف بالقواعد واللوائح ومهارات الاتصالات الهاتفية والرسائل، إضافة إلى نصائح لزيادة نسبة مبيعات الغرف بشكل فعّال للمكاتب الأمامية في قطاع الإيواء.وأوضح المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" التابع لوزارة السياحة أن هذا البرنامج يأتي ضمن 15 برنامجًا أطلقت معظمها وزارة السياحة للتعريف بصناعة السياحة في مختلف المجالات ومنها الإعلام السياحي، وتستمر لمدة شهر واحد.وتهدف البرامج إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر، ومواكبة التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بُعد.// انتهى //15:57ت م0154

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.