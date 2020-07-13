شكرا لقرائتكم خبر عن "رصانة": إيران تحرض الميليشيات على شن المزيد من الهجمات ضد المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة"، تقرير الحالة الإيرانية لشهر يونيو لعام 2020م.

ويشتمل التقرير على ثلاثة أقسامٍ رئيسية، يهتمُّ القسم الأول منها بالشأن الداخلي الإيراني، فيما يتناول القسم الثاني تفاعلات إيران مع العالم العربي، أمَّا القسم الثالث فيرصد الحِراك الإيراني على الصعيد الدولي، في إطار العلاقات الإيرانية مع الدولِ الكُبرى.

وتناول الملفُّ السياسي، حملةَ الفساد التي يقودها رئيس السُلطة القضائية الإيراني، التي برزت خلال ملفِّ فسادِ القاضي السابق.

واقتصاديًا، برزت محاولة الحكومة الإيرانية تخفيف وطأة معاناة الشعب الإيراني من العقوبات الأمريكية عن طريق طرحها أسهم حكومية في البورصة رخيصةِ القِيمة لتقليل حدةِ التضخم.

أما عسكريًا، فتناول التقريرُ مواصلةَ إيران إقامة المناورات العسكرية المُتتالية بهدف إثبات الوجود والجاهزية لتنفيذِ تدخُّلاتها الإقليمية، فيما بدأت سلسلةُ تفجيراتٍ لمواقعَ نووية وعسكرية حسَّاسة لم تُعرَف أسبابُها حتى الآن.

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وفي الشأن العربي، سلَّطَ التقرير الضوء على الحالة العراقية المُتغيرة بشكلٍ مُتسارع مُنذ تولّي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء، إذ بدأ يتخذُ خطواتٍ يسعى من خلالها لتقويةِ الدولةِ الوطنية، وضبطِ الحدودِ العراقية، إضافةً إلى إعادةِ بناءِ الثِقة بين الشعب العراقي وحكومتِه.

أمَّا في اليمن فتُحرِّض إيران الميليشيات الحوثية على شنِّ المزيدِ من الهجمات ضدَّ المملكة وتعطيلِ الحلِّ التفاوضي، والتلويحِ بتعريضِ المنطقة لتلوّثٍ بيئيٍ ضخّم في البحر الأحمر عبرَ تفجيرِ ناقلاتٍ نفطيَّة راسية قُبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.

وفي الشأن الدولي، كثَّفت الولايات المتحدة مساعيها لاستصدار قوانين تُعرقل تصديرَ السلاح إلى إيران، كما تحرَّكت بعضُ اللجان في الكونجرس الأمريكي وقدَّمت مقترحاتِ قوانين جديدة على صناعات الأسلحة في بعض الدول.

وللاطلاع على التقرير عبر الرابط: https://rasanah-iiis.org/?p=21510.