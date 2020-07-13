أطعمة غنية بعنصر السيلينيوم لمقاومة كوفيد-19

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أصاب كوفيد-19 أكثر من 13 مليون شخص حول العالم، وأدى إلى وفاة الآلاف، ويحرص الجميع في الوقت الحالي على تناول الأطعمة الصحية قدر الإمكان لتعزيز وظائف المناعة، وأحد العناصر الغذائية لذلك هو عنصر السيلينيوم بحب موقع Daily Health Post.

ما هو السيلينيوم؟

السيلينيوم هو معدن أساسي يوجد بشكل طبيعي في التربة والمياه، وموجود في الأطعمة مثل الأسماك والمكسرات ولحم البقر والدواجن وبعض الحبوب، وهو رئيسي في عملية التمثيل الغذائي، وله خصائص مفيدة للغاية.

والسيلينيوم مفيد بشكل خاص للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وأولئك الذين يقومون بغسيل الكلى، وهناك دراسات تظهر أنه يساعد على منع سرطان البروستاتا، وتم اكتشاف أنه يساعد أيضًا في مكافحة فيروس كورونا.

وأظهرت مراجعة علمية نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية العلاقة بين مستويات السيلينيوم المرتفعة ومستويات التعافي من كوفيد-19، حيث فحص الباحثون بيانات من مدن ومقاطعات صينية متعددة أصيبت بفيروس كوفيد-19.

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وتُعد الصين بلد مثير للاهتمام في مجال هذه الدراسة، ليس لأنها كانت مصدر تفشي الوباء فقط، بل لأنها أيضًا تملك أعلى وأدنى المستويات في تناول السيلينيوم، فالمدن الساحلية لديها مصدر سهل للسيلينيوم من خلال الصيد، بينما تفتقر المقاطعات الداخلية الأفقر إلى معظم الأطعمة الغنية بالسلينيوم.

وجاءت نتائج الدراسة لا لبس فيها، حيث حصلت المقاطعات والمدن ذات أعلى مستويات من تناول السيلينيوم مثل مدينة إنشي على أعلى نسبة تعافي من كوفيد-19 بمقدار 5 أضعاف مقاطعة هيلونغجيانغ التي تتمتع بواحدة من أدنى مستويات تناول السيلينيوم في العالم بأسره.

ويعترف الباحثون بأن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في ذلك مثل الوضع الاقتصادي والصحة العامة، ومع ذلك يبدو أيضًا ارتباط السيلينيوم واضحًا.

كيف تستفيد من هذه المعلومات؟

ينصح خبراء التغذية والصحة بالحرص على تناول هذا العنصر الغذائي في وجباتك اليومية، لكن يجب انتباه إلى المقدار المناسب لاحتياجاتك؛ لأنه على عكس الفيتامينات والمعادن الأخرى، لا يتخلص الجسم من فائض السيلينيوم، وعلى ذلك فإن تناوله لفترات طويلة يؤدي إلى تسمم السيلينيوم ومن أعراضه الدوار وفقدان الشعر واحتشاء عضلة القلب واحمرار الوجه والفشل الكلوي وفشل عضلة القلب وحتى سرطان الجلد.

مقدار ما يحتاجه جسدك من السيلينيوم:

يُوصى بتناول الأطفال من 1-3 عام مقدار 20 ميكروغرامًا/ يوم، ومن 4-8 أعوام 30 ميكروغرامًا/ يوم، ومن 9-13 عامًا نحو 40 ميكروغرامًا/ يوم.

الأطفال والبالغون فوق 14 عامًا يُنصح بتناولهم 55 ميكروغرامًا/ يوم.

النساء الحوامل 60 ميكروغرامًا/ يوم.

أثناء الرضاعة الطبيعية يُنصح بتناول 70 ميكروغرامًا/ يوم.

الحد الأقصى المقبول الآمن للبالغين هو 400 ميكروغرام في اليوم، أي شيء فوق ذلك يعتبر مفرطًا وخطيرًا.

ما هي الأطعمة الغنية بالسيلينيوم؟

من أبرز الأطعمة الغذائية الغنية بعنصر السيلينيوم: المكسرات البرازيلية، التونة، والسردين والمحار والروبيان والسلمون والسلطعون، ولحم البقر، والديك الرومي، والجبن والبيض، والأرز البني طويل الحبة، وبذور عباد الشمس، ودقيق الشوفان والموز.

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