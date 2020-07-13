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استكمال تنفيذ مشروع سما أبها بتكلفة 12 مليون ريال
45 ألف م2 مساحات خضراء وطول الطرق 5 كم
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير
أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة المنطقة أنهت مشروع تطوير المناطق السياحية والساحلية بأبها “حدائق سما أبها الغربية ” مبينًا أن نسبة الإنجاز بلغت 100% بقيمة 12,420,975 ريالًا.
موقع مميز برؤية مختلفة
وأضاف أن موقع المشروع جاء برؤية مختلفة لموقع جمالي ذي إطلالة بهية ومساحات من الخضرة في منطقة أم الركب على طريق الطائف.
وأشار إلى أن مجموع أطوال الطرق في موقع سما أبها الغربية قُدر بأكثر من 5كم، وتُقدر المسطحات الخضراء فيها بنحو 45 ألف م2 ووصل عدد الجلسات في المشروع إلى نحو 120 جلسة، وأربع دورات مياه علاوة على المرافق العامة.
أهمية اجتماعية وبيئية
وقال الدكتور وليد الحميدي، إن الأمانة حريصة على إنشاء حدائق حضرية سواء في مشروع “سما أبها” أو الحدائق العامة في مدينة أبها، لما في ذلك أهمية اجتماعية وبيئية، واقتصادية، واستدامة للحدائق من خلال زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات، تماشيًا مع مبدأ الاستدامة للمحافظة على جاذبية الحدائق من حيث التصميم، ومواكبتها للتخطيط العمراني مبينًا أن مشروع حدائق سما أبها يعد من المشاريع الحيوية التي قامت أمانة منطقة عسير على تنفيذها، ليكون أحد أهم روافد الترفيه في مدينة أبها، وأبرز الحدائق جاذبية لزوار المنطقة.
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