، ظن أنها حمى فانتهي به الحال في العناية بعد أن نقل عدوى كورونا لجميع عائلته ،

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كشفت وزارة الصحة اليوم عن حالة مصاب بكورونا تجاهل الذهاب لعيادات "تطمن" للفحص ظنًا منه أن ما يشعر به مجرد حمى عادية .
وقالت في زاويتها "قصة حالة"، ضمن التقرير اليومي لمستجدات الفيروس بالمملكة: على الرغم من شعوره بارتفاع في درجة الحرارة، مصاب تجاهل الذهاب لعيادات تطمن للفحص، ظنًا منه أن ما يشعر به مجرد حمى عادية، مع الأيام تطورت حالته وهو الآن يتلقى العناية الطبية في المستشفى، وبعد الكشف على المخالطين اتضح وصول العدوى لجميع أفراد عائلته.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 013 يوليو 2020، تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235111 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 169,842حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة "رحمهم الله".وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
ظن أنها حمى فانتهي به الحال في العناية بعد أن نقل عدوى كورونا لجميع عائلتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-13
كشفت وزارة الصحة اليوم عن حالة مصاب بكورونا تجاهل الذهاب لعيادات "تطمن" للفحص ظنًا منه أن ما يشعر به مجرد حمى عادية .
وقالت في زاويتها "قصة حالة"، ضمن التقرير اليومي لمستجدات الفيروس بالمملكة: على الرغم من شعوره بارتفاع في درجة الحرارة، مصاب تجاهل الذهاب لعيادات تطمن للفحص، ظنًا منه أن ما يشعر به مجرد حمى عادية، مع الأيام تطورت حالته وهو الآن يتلقى العناية الطبية في المستشفى، وبعد الكشف على المخالطين اتضح وصول العدوى لجميع أفراد عائلته.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 013 يوليو 2020، تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235111 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 169,842حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة "رحمهم الله".
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
03:50 PM
"الصحة" تروي قصة حالة ضمن تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس في المملكة
كشفت وزارة الصحة اليوم عن حالة مصاب بكورونا تجاهل الذهاب لعيادات "تطمن" للفحص ظنًا منه أن ما يشعر به مجرد حمى عادية .
وقالت في زاويتها "قصة حالة"، ضمن التقرير اليومي لمستجدات الفيروس بالمملكة: على الرغم من شعوره بارتفاع في درجة الحرارة، مصاب تجاهل الذهاب لعيادات تطمن للفحص، ظنًا منه أن ما يشعر به مجرد حمى عادية، مع الأيام تطورت حالته وهو الآن يتلقى العناية الطبية في المستشفى، وبعد الكشف على المخالطين اتضح وصول العدوى لجميع أفراد عائلته.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 013 يوليو 2020، تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235111 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 169,842حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة "رحمهم الله".
، ظن أنها حمى فانتهي به الحال في العناية بعد أن نقل عدوى كورونا لجميع عائلته ،
المصدر : الخليج 365
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