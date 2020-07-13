محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 013 يوليو 2020، تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235111 حالة . وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 169,842حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة "رحمهم الله". وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت63026، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2235 . "الصحة" تعلن تسجيل 2852 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 235111 عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-07-13 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 013 يوليو 2020، تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235111 حالة . وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 169,842حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة "رحمهم الله". وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت63026، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2235 . Advertisements 13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 03:36 PM اخر تعديل 13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 03:57 PM أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 013 يوليو 2020، تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235111 حالة . وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 169,842حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة "رحمهم الله". وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت63026، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2235 . ، "الصحة" تعلن تسجيل 2852 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 235111 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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