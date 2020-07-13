شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام مشروع "سما أبها الغربية" بتكلفة 12.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بالانتهاء من المشروع الذي كلف 12,420,975 ريالا وبنسبة إنجاز 100% ، مبينا أن مجموع أطوال الطرق في الموقع قدر بأكثر من 5 كم وبمسطحات خضراء بلغت مساحتها 45 ألف م2 و 120 جلسة عائلية وأربع دورات مياه علاوة على المرافق العامة.
وأكد الدكتور الحميدي، أن الأمانة حريصة على إنشاء حدائق حضرية سواء في مشروع “سما أبها” أو الحدائق العامة في مدينة أبها، لما في ذلك من أهمية اجتماعية وبيئية، واقتصادية، واستدامة للحدائق من خلال زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات، تماشياً مع مبدأ الاستدامة للمحافظة على جاذبية الحدائق من حيث التصميم، ومواكبتها للتخطيط العمراني ، مشيرا إلى أن مشروع حدائق سما أبها يعد من المشروعات الحيوية التي قامت أمانة منطقة عسير على تنفيذها، ليكون أحد أهم روافد الترفيه في مدينة أبها، ومن أبرز الحدائق جاذبية لزوار المنطقة.
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