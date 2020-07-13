شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية: إقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع المهيأة فقط والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزيرالشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ اليوم فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام 1441هـ في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط ، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالبرتوكولات الوقائية.

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